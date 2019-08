Taekwondo-kæmpere til VM

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 21. august 2019 - 16:52

Næste uge starter verdensmesterskaberne i taekwondo, som skal afvikles i Bulgarien.

Det grønlanlandske landshold sender syv kæmpere til verdensmesterskaberne, oplyser landstræner Angutinnguaq Tittussen.

- Flere af vores deltagere er meget unge. Vi har arbejdet meget med dem i de seneste to år, hvor de blandt andet har deltaget ved stærke turneringer. Nu skal de til deres største turnering, og deres deltagelse ved verdensmesterskaberne skal vi se, hvor de ligger henne i sporten, fortæller landstræneren.

Stor mulighed

Tre af de grønlandske deltagere skal kæmpe i frikamp, mens fire deltager i tul-disciplinen.

- Turneringen er meget afgørende for de fleste af vores deltagere, da det skal være med til at udvikle dem. Vi er meget glade for, at vi har fået muligheden til at sende dem til verdensmesterskaberne, lyder det fra Angutinnguaq Tittussen.

De grønlandske deltagere:

Seniorer:

Daniel Platou Kristiansen, frikamp -58 kg.

Lars Lennert Abelsen, 4. dan tul

Angutinnguaq Tittussen, 5. dan tul

Ungdomslandshold:

Maasi Davidsen, frikamp -60 kg.

Inukkuluk G. Lennert, frikamp - 69 kg.

Lana Bendtsen, 1. Dan tul

Helga Kielsen Olsen, 1. Dan tul