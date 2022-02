Tabu om psykisk sygdom skal brydes

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 17. februar 2022 - 10:51

’Akaareqatigiitta’ (Lad os alle udvise tolerance) skal lave pjecer, videoer og besøge flere grønlandske byer for at lave oplysninger om psykiske sygdomme. Kampagnen er søsat for at skabe forståelse og tolerance for psykisk syge.

- Mindre isolation og ensomhed og mere inklusion på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet er målet med kampagnen. Derudover vil kampagnen synliggøre psykisk sygdom og vække dialog, debat og politisk bevågenhed. Det skriver Akaareqatigiit i en pressemeddelelse.

Læger, sygeplejerske og pårørende oplever ofte en voldsom stigmatisering af borgere med psykisk sygdom. De mener, at stigmatiseringerne holder dem ude af mange af samfundets tilbud og holder dem fast i sygdom.

Psykiatri dag i flere byer

Interessegruppen er blevet oprettet af professionelle fagfolk, som i mange år har beskæftiget sig med psykiatri i Grønland. Deres mål er blandt andet at rejse til seks byer i landet i 2022 for at holde psykiatridag for borgerne.

- I Nuuk, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Qaqortoq og Tasiilaq vil der i løbet af 2022 blive afholdt en psykiatridag for alle byens borgere, en workshop for pårørende til personer med psykisk sygdom og en tværfaglig dag for fagpersoner, som på den ene eller anden måde er i berøring med personer med psykisk sygdom, oplyser Akaareqatigiitta.

Den nye interessegruppe for folkeoplysning om psykisk sygdom er oprettet af den ledende oversygeplejerske på Psykiatrisk Område på Dronning Ingrids Hospital, Ann Birkekær Kjeldsen, speciallæge i psykiatri og tidligere formand for psykiatrifonden, Anne Lindhardt, psykiater og tidligere ledende overlæge i psykiatrien i Grønland og formand for pårørendeforening Sugisaq, Esekias Therkelsen. ’Akaareqatigiitta’ samarbejder også med psykiatrifonden i Danmark.

- Som en del af kampagnen er der udviklet pjecer om angst, ADHD, bipolar sygdom, depression, skizofreni og borderline som er tilgængelige på www.sugisaq.gl og www.peqqik.gl. Der bliver også udarbejdet videoer om livet med en psykisk sygdom. I en af videoerne møder vi fx Josefine, som fortæller om hvordan hun har et godt liv selvom, at hun lever med ADHD. Det skriver interessegruppen i en pressemeddelelse.

Akaareqatigiitta får en Facebook-side i den nærmeste fremtid, hvor alle kan følge med og se, hvornår kampagnen besøger de forskellige byer.

Kampagnen er støttet af Den danske Forskningsfond, Socialstyrelsen, Augustinus Fonden, Nuna Fonden, Tips og Lotto puljen og Inuuneritta puljen.