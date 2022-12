Tabt skrue udløste SAR-operation

Thomas Munk Veirum Søndag, 18. december 2022 - 09:29

To personer meldte fredag eftermiddag kl. 16.17, at de var kommet i nød et par timers sejlads inde i Nuup Kangerlua.

De var ude for at fiske, men deres båd havde mistet skruen, og derfor kunne de ikke komme videre.

De to nødstedte havde forsøgt at få hjælp af venner og familie, men deres både var taget op af vandet, og derfor var de løbet tør for muligheder.

Vagtchef ved Grønlands Politi, Jørgen Madsen, fortæller til Sermitsiaq.AG, at man i samarbejde med Arktisk Kommando aktiverede et af kommandoens skibe.

Skibet hentede de to nødstedte og bragte dem i sikkerhed i god behold.