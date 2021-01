Tabt lugtesans er sikkert corona-tegn

Videnskab.dk Tirsdag, 19. januar 2021 - 13:02

Vi har længe vidst, at en af senfølgerne, hvis du får corona, er mistet lugtesans.

Men nu viser to store internationale studier i tidsskriftet Chemical Senses, at hvis du har en luftvejsinfektion og intet kan lugte, er der meget høj sandsynlighed for, at det er corona. Det skriver Videnskab.dk.

»Risikoen for, at du har COVID-19 ved pludseligt lugtetab, er så stor, at man bør betragte sig selv som smittet, indtil det modsatte er bevist,« siger Alexander Wieck Fjældstad, læge og lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, der står bag den danske del af undersøgelsen, til Videnskab.dk.

De to nye studier bygger på spørgeskemaundersøgelser oversat til 23 sprog og besvaret af over 4.500 deltagere på tværs af en række lande.

Opfordring

På baggrund af de nye resultater lyder Alexander Wieck Fjældstads opfordring:

Hvis du har mistet lugtesansen, og ikke kan få en test med det samme, så man kan få be- eller afkræftet, om det er COVID-19, bør man gå i isolation. Det råd stemmer overens med Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Der er oftest ikke bare tale om en let nedsat lugtesans, når man har COVID-19. Rigtig mange mister deres lugtesans fuldstændig, og det er ikke givet, at den kommer tilbage.

På en skala fra 0 til 100, var det gennemsnitlige tab af lugtesans oppe på 79,9, viser et af de to nye studier. Det betyder, at du reelt nærmest ikke kan lugte noget – din lugtesans forsvinder stort set, fortæller Alexander Wieck Fjældstad.

Studiet viser også, at halvdelen af patienterne ikke havde fået deres lugtesans tilbage, 40 dage efter de var blevet raske.

Senfølger påvirker livskvaliteten

»Mange, der ikke er i særlig risiko, tager måske ikke COVID-19 så tungt, men dette studie viser, at der er senfølger ved COVID-19, der i den grad kan påvirke livskvaliteten,« siger Alexander Wieck Fjældstad, som dog understreger, at lugtesansen ofte lader til at komme tilbage efter de 40 dage.

Udover lugtesansen, taber mange COVID-patienter også smagssansen og den øvrige følesans i munden. Smagssansen bliver i gennemsnit reduceret op til 69,0, og den øvrige følesans i munden op til i gennemsnit 37,3 på en skala fra 0 til 100, viser de nye studier.

I Vesten fik vi først sent øjnene op for, at coronavirus påvirker lugtesansen, så de fleste af os forstår coronavirus som en sygdom, der især giver hoste og vejrtrækningsproblemer.

Men det er risikabelt at låse sig fast i den forestilling, lyder beskeden fra en forsker i senfølger ved coronavirus.

»Det skal virkelig understreges, at de coronapatienter, der har nedsat lugte- og smagssans, ofte ikke har andre symptomer. Derfor frygter jeg, at de negligerer (tilsidesætter, red.) at blive testet,« fortæller Therese Ovesen, klinisk professor og overlæge ved Hospitalsenheden Vest og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Over hver tiende

Studier viser, at 11,8 procent af coronapatienter oplever lugte- eller smagstab som det første symptom, og at det kan være det eneste symptom. Derfor bakker Therese Ovesen op om, at man skal selvisolere, hvis man mister lugtesansen – selvom man ikke hoster.

»Du kan også opleve nedsat lugtesans ved andre luftvejsinfektioner såsom forkølelse og influenza, men det skyldes typisk, at næsen er stoppet. Ved COVID-19 er næsen derimod sjældnere stoppet,« fortæller Alexander Wieck Fjældstad.