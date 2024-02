Tårnhøjt antal tvangsbortadoptioner bekymrer politiker

Trine Juncher Jørgensen Søndag, 11. februar 2024 - 14:10

Anbringelsesområdet i Danmark er under skarp kritik. Senest afdækkende en konference på Christiansborg, at Ankestyrelsen ikke altid efterprøver kommunernes sagsbehandling, og aktuelt fortæller flere tidligere socialrådgivere til Fyens Stiftstidende om daglige lovbrud i Norddjurs Kommunes sagsbehandling. Ifølge Børnebarometret, som er Ankestyrelsens egen årsopgørelse, så laver kommunerne fejl i hver anden sag.

Det til trods blev der tvangsbortadopteret rekordmange børn i 2023, og da Ankestyrelsen ifølge oplysninger til Sermitsiaq »ikke registrerer på nationalitet«, så kan der ikke redegøres for, hvor mange af dem, der har grønlandsk baggrund.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Flere grønlandske børn anbringes

I og med at 5-7 gange så mange børn med grønlandsk baggrund anbringes uden for hjemmet i forhold til danske børn, så er der hos medlem af Folketinget for IA, Aaja Chemnitz, en reel bekymring for, at børn med grønlandsk baggrund også er overrepræsenterede blandt de tvangsbortadopterede børn.

