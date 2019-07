Tårnhøj husleje på personalebolig

Redaktionen Lørdag, 13. juli 2019 - 15:29

Nukannguaq Lynge Andersen flyttede til Nuuk fra Sisimiut sidste år sammen med sin familie, da hun fik en stilling som pædagog på en af daginstitutionerne i Nuuk. Familien, der består af far, mor og to børn, startede med at bo vakant, fik en personalebolig gennem Iserit A/S i december sidste år.

Nu, hvor der er gået et halvt år, har Nukannguaq Lynge Andersen valgt at sige sit gode arbejde op på daginstitutionen for at flytte tilbage til Sisimiut, da de har svært ved at få økonomien til at hænge sammen på grund den høje husleje.

– Jeg er ellers rigtig glad for mit arbejde og min leder og mine kolleger er glade for mig, men fordi vi er så økonomisk udfordret her i Nuuk, har vi valgt at flytte tilbage til Sisimiut i næste måned. Vi har en husleje på over 9.000 kroner, oveni betaler vi omkring 3.000 kroner for el. Vi har gulvvarme i entreen og i badeværelset, som nok er skyld i den høje elregning, vi betaler hver måned, fortæller Nukannguaq Lynge Andersen.

Forsøgt byttelejlighed

Personaleboligen, som de på grund af reglerne ikke har mulighed for at sige nej til, er på 141 kvadratmeter. Det er et helt nyt boligbyggeri, som ligger i Nuuks nyeste bydel, Qinngorput. I april begyndte Nukannguaq Lynge Andersen at lede efter andre at bytte lejlighed med. Meget hurtigt meldte ni sig og var interesserede, men så snart de hørte, hvor høj huslejen var, trak de sig.

