TAAK: VM-deltagelse ender i flere børnehold

Kassaaluk Kristensen Mandag, 25. december 2023 - 14:01

Interessen for håndbold i landet har - især efter kvindernes kvalifikationsturnering og senere kvalifikation til VM - har nået ekstreme niveauer.

Det fortæller formanden for håndboldforbundet, TAAK, Carsten Olsen til Sermitsiaq.AG.

- Der var ualmindeligt mange børn til børnecup i Nuuk, hvilket var meget positivt. Det er dejligt at se, at der er kommet flere børnehold fra flere forskellige byer. K-33 er kommet med tre hold, Maniitsoq kom også med rigtig mange hold. Så dette er også noget, der er værd at nævne, som har været positivt i år. Vores drøm er jo, at flere børn skal begynde at spille håndbold, siger Carsten Olsen.

Håndboldforbundet oplyser, at flere borgere henvender sig til håndboldforeningerne for at melde sig til eller deres børn efter kvindelandsholdet kom i fokus under kvalifikationsturneringerne og under verdensmesterskaberne.

Håndboldforbundet glæder sig til at komme ud til klubberne i 2024 for at være med til at udvikle de lokale klubber.

Flere store begivenheder

Det er ikke kun kvindelandsholdet, der har deltaget ved VM i 2023. Flere bemærkelsesværdige præstationer er set blandt landshold i år:

- Vi har jo haft flere. VM-kvalifikationen på hjemmebane, U20 drenge der var i Grækenland til VM, U18 pigerne der har kvalificeret sig til VM i Kina i 2024 og naturligvis vores damelandshold der sammen med supportere har vist en rigtig fin figur ved VM.

- Den mest bemærkelsesværdige er nok den måde vi som nation oplevede at kvalificere os på hjemmebane, med de frivillige der skabte fantastiske rammer og hele landet der bakkede damelandsholdet op i en lidt for spændende finale om VM pladsen, hvor vores landshold holdt hovedet koldt, siger Carsten Olsen.

Forventninger til det nye år

VM-kvalifikationen der er afholdt i Nuuk har krævet meget tid og penge. Men flere internationale turneringer på et år viser også, at Grønland kan være med på den internationale håndboldbane:

- Vi ønsker flere i landet skal spille håndbold, for at kunne udvikle håndbolden. Målet er at få højnet kompetenceniveauet og udviklet klubberne, siger formanden for TAAK.

Dertil nævner han tre mål om 2024:

Landstrænerne skal være mere synlige i hele landet

Kvalificere os til VM for Herrelandsholdet og U18 drengene

At vores U18 piger leverer det bedst mulige niveau til VM i Kina

Og uden frivillige, er det som sagt, nærmest umuligt at holde håndbolden kørende:

- Frivillige er superheroes med superkræfter. De fortjener så meget ros og anerkendelse. De skal støtte hinanden i dagligdagen og fortsætte med at levere de trygge rammer for vores udøvere, siger Carsten Olsen.