TAAK satser på Johannes Groth som landstræner

Onsdag, 18. januar 2023

En enig bestyrelse har godkendt beslutningen om at ansætte Johannes Groth som ny landstræner for herrelandsholdet i håndbold.

- Målet er, at vi skal til VM og det bliver med Johannes Groth ved roret, så klar er meldingen fra bestyrelsen i håndboldforbundet TAAK, udtaler formand Carsten Olsen i en pressemeddelelse.

I disse tider afholdes VM i herrehåndbold i Sverige. Men tidligst til næste gang, om to år, satser Grønland på at stå klar som deltagere i verdensmesterskaberne.

Johannes Groth har trænererfaring i håndbold, og har været landstræner for damerne fra 2016 til 2021. Han er klar til at tage en tørn som landstræner og føre herrerne til VM:

- Jeg er naturligvis glad og stolt. Jeg elsker sporten og holdet som jeg selv har været en del af som spiller. Så nu ser jeg frem til at komme i gange og arbejde med planerne, siger Johannes Groth.

Overfor Sermitsiaq.AG forklarer den nye landstræner, at det langsigtede mål er kvalifikation til VM. Indtil videre skal herrelandsholdet udvikles og have en kontinuerlig træningsplan.

- Nu fortsætter vi med at udvikle vores landshold og fastholde god træning. Disse forberedelser skal sikre, at vi i fremtiden kan nå VM i håndbold, siger Johannes Groth til Sermitsiaq.AG.

Langrendsløber med i trænerteam

Sammen med Johannes Groth bliver langrendsatlet og tidligere deltager i Olympiske Lege, Martin Møller, en del af trænerteamet. Martin Møller har stor erfaring indenfor planlægning af træning og konkurrenceerfaring. Han skal som en del af trænerteamet søge for en kontinuerlig plan for spillerne.

- Jeg er super glad for, at vi også trækker en kapacitet ind som Martin Møller og vores mangeårige fysioterapeut Berit Duus, fortsat er en del af teamet, siger Johannes Groth.

Store forventninger

Næste verdensmesterskaber i herrehåndbold vil blive afholdt i januar 2025. Men kvalifikationsrunderne skal allerede afvikles i sommer 2024. Og det er disse kvalifikationsrunder, som herrerne skal træne op til nu.

TAAK’s formand Carsten Olsen påpeger, at en lokal landstræner vil sikre et tættere forhold mellem landstræner og spillere, og at han har tillid til, at det nye trænerteam har den kapacitet til at drible herrerne til håndboldtoppen.

- Vi skal stadig kunne være et slagkraftigt landshold nu, men denne satsning er lige så meget på den lange bane, som vi så Johannes Groth gik igennem med damelandsholdet. Det bliver en spændende rejse og vi skal fra forbundet sikre de bedst mulige rammer for alle vores landshold, siger Carsten Olsen.

Trænerteamet skal sammen med TAAK nu arbejde for at sikre aftaler med andre nationer om landskampe både på hjemmebane og udebane.

Trænerteamet skal også sammen med ungdomslandstrænere igennem et kompetenceudviklingsforløb.