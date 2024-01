TAAK-formand: Vi mangler politisk opbakning

Kassaaluk Kristensen Søndag, 07. januar 2024 - 13:42

Hele landet heppede på det grønlandske kvindelandshold, da de deltog ved VM i håndbold i slutningen af 2023. Men lige så snart, det sidste fløjt fra dommeren gav genlyd under den sidste kamp, har der ikke været megen støtte at hente rent politisk.

Det skaber usikkerheder for, hvordan forbundet kan udvikle håndbolden videre efter VM-deltagelse, mener formanden for forbundet, Carsten Olsen.

- Hvis vi skal begynde at være konkurrencedygtige, skal der mange flere midler ind i idrætten på eliteniveau og der skal kigges på strukturen. Og det haster. Vi ønsker at forbedre rammerne men kan ikke komme videre. Vi starter 2024 med minus på kontoen.

Fordi vi samlede landet 2 gange. Hvor er belønningen egentlig, spørger Carsten Olsen.

Efterlyser politisk interesse

Carsten Olsen fortæller, at der på nuværende tidspunkt ikke er midler til at samle kvindelandsholdet igen efter VM-deltagelsen. Han efterlyser politisk opbakning, idrætten i landet kan udvikle sig positivt:

- Hvis vi skal vente et år eller to på at der fra politisk hold sker forbedringer har vi tabt kampen og skal igen vente 20 år på næste VM, siger han.

Med politisk opbakning mener han blandt andet gode rammer for idrætten, der ligger i tråd med Grønlands Idræts vision om at være verdens mest aktive land i 2030.

- Forestil jer gode rammer for eliteidrætten, vil vi kunne være med til at nå mange flere børn og unge der finder glæde og styrke i at blive dygtige til en idrætsgren. Der er utallige historier i verden hvor unge brød ud og fik et godt liv via idrætten, siger Carsten Olsen.

På nuværende tidspunkt arbejder TAAK på at sende herrelandsholdet til samling i Ikast, så de kan forberede sig til VM-kvalifikationsrunder i maj.

En samling for et landshold koster omkring 120.000 kroner mens en deltagelse til kvalifikationsturneringer kan koste op mod 3-500.000 kroner, alt efter hvor de afholdes.