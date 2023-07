TAAK-formand: Grønland får spændende kampe

Kassaaluk Kristensen Fredag, 07. juli 2023 - 12:46

- Grønland. Landet som har kvalificeret sig til VM for anden gang. Og Grønland skal spille i gruppe C, det bliver i Stavanger, hvor Grønland skal møde Norge.

Med de ord blev Grønland præsenteret under torsdagens lodtrækning til puljekampe i VM i håndbold til slut november.

- Man bliver meget stolt af at høre Grønland blive nævnt i en lodtrækning til VM-kampe og at vores land er med på det her høje niveau. De 32 bedste lande i verden skal spille med, og her er Grønland med, siger formand for håndboldforbundet TAAK, Carsten Olsen der selv har fulgt med i lodtrækningen torsdag.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på, at vi endte i en pulje med lande, som vi kunne danse med. Som i en gruppe med Iran i samme pulje. Men sådan bliver det ikke, siger han.

Hård konkurrence

Grønland er endt i samme pulje som forsvarende verdensmestre og værtsland Norge, Korea og Østrig. Dermed er der lagt op til hård konkurrence og yderst udfordrende kampe.

- Det er sejt, at vi stiller op mod Norge som et af de første lande. Selvfølgelig bliver det en hård kamp. Men de andre lande, Korea og Østrig kan blive spændende og ret sjove kampe at følge med i. Vi kender ikke så meget deres niveau nu, derfor er det spændende, vurderer Carsten Olsen.

De første puljekampe bliver afviklet i dagene 29. november frem til den 4. december. TAAK skal nu arbejde for at etablere salgsmuligheder af billetter til grønlændere, der ønsker at følge med i kampene.

Håber på stor interesse

- Jeg håber, at mange vil finde det interessant at rejse til Stavanger i Norge for at heppe på Grønland, når de skal møde tre lande i de første kampe. Det bliver kampe på højt niveau, men også uforglemmelige møder, fortæller Carsten Olsen.

Formanden for håndboldforbundet TAAK, Carsten Olsen påpeger, at grønlændere i Danmark får nemmere ved at se kampene, hvis Grønlands kvindelandshold spiller sig videre til mellemrunden, da disse kampe skal spilles i Frederikshavn i Danmark.