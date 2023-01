T-celleterapi giver ‘uhelbredeligt’ syge kræftpatienter ny chance

Videnskab.dk Onsdag, 04. januar 2023 - 10:32

T-celleterapi, en form for immunterapi, kan give ellers uhelbredeligt syge kræftpatienter en ny chance, hvis standardbehandlingen mod modermærkekræft ikke virker.

Det skriver Videnskab.dk på baggrund af et nyt, danskledet studie.

Overlæge og professor Inge Marie Svane står bag studiet, der netop er blevet publiceret i The New England Journal of Medicine.

I 2014 startede hun fase tre-forsøget med såkaldt T-celleterapi sammen med det hollandske kræfthospital Netherlands Cancer Institute i Amsterdam.

Ved T-celleterapi får man taget nogle af de hvide blodlegemer ud, kaldet T-celler, som bekæmper infektioner i kroppen.

I laboratoriet aktiveres immuncellerne, og i nogle tilfælde manipuleres de genetisk, inden de igen sprøjtes ind i patientens blodbane. Immunterapi gør T-cellen til en aktiv dræber, der kan slå kræftceller ihjel.

- Vi har været i gang i otte år, og ingen havde forestillet sig, det faldt så positivt ud, så det er meget tilfredsstillende, siger Inge Marie Svane, der er leder af Nationalt Center for Cancer Immunterapi på Herlev og Gentofte Hospital, til Videnskab.dk og tilføjer:

- Det er det største, jeg har oplevet som læge og som forsker.

Og det forstår Henrik Schmidt, overlæge og klinisk lektor ved Aarhus Universitet, godt.

- Det er et epokegørende studie, siger han til Videnskab.dk.

- De kommer igennem med noget, der viser sig virkelig at kunne gøre noget. Og det er i sig selv fantastisk.

20 procent blev kræftfri

Men det er selvfølgelig ikke bare en sejr for forskerne. Det er det bestemt også for patienterne.

168 danske og hollandske patienter har medvirket i forsøget, hvor T-celleterapi er blevet sammenlignet med standardbehandling med det immunregulerende lægemiddel Ipilimumab, der, da forsøget startede i 2014, var den eneste registrerede type immunterapi til modermærkekræft med spredning.

I forsøget oplever næsten 48 procent af patienterne i T-celleterapien en effekt - med andre ord: Metastaserne blev mindre, og det betyder, at immunsystemet nedkæmper kræftsygdommen.

Og mere opsigtsvækkende: Hos 20 procent af patienterne forsvandt metastaserne fuldstændigt. Sammenlignet med gruppen, der fik Ipilimumab, var det kun syv procent.

- Skanningerne viser en varig effekt. Det betyder, at vi formentlig er i stand til at helbrede patienter, der før var uhelbredelige, siger Inge Marie Svane til Videnskab.dk.

Ifølge Henrik Schmidt er resultaterne »fremragende«.

- Der er en ganske stor del af patienterne, der får komplet respons. Det vil sige, at al synlig sygdom, metastaserne, forsvinder under behandling, siger Henrik Schmidt.

- Omkring 20 procent af patienterne ser ud til at være helbredt for modermærkekræft, og det er rigtig flot - også sammenlignet med hvad der kan opnås med mere potent immunterapi end Ipilimumab, forklarer han.

Resultaterne viser også, at patienterne, der blev behandlet med T-celleterapi, har en bedre livskvalitet efter behandlingen end de patienter, der blev behandlet med Ipilimumab.

De har det bedre fysisk og følelsesmæssigt, og de lider mindre af træthed, smerter og søvnløshed.

- T-celleterapi er en meget hård behandling med mange bivirkninger i de to-tre uger, som behandlingen varer. Men undersøgelsen viser, at patienterne, når behandlingen er slut, hurtigt kan genoptage deres daglige aktiviteter og leve et almindeligt liv, siger Inge Marie Svane.

Behandlingen skal godkendes

Inge Marie Svane og hendes hollandske kolleger stiler nu mod, at behandlingen bliver godkendt ved det europæiske lægemiddelagentur (EMA), og det bliver "endnu et bjerg, der skal bestiges", siger hun.

- Det kommer til at tage tid, siger hun til Videnskab.dk.

Men fordi resultaterne er så overbevisende, har hun og hendes hollandske kolleger allerede søgt myndighederne om at give en tidlig adgang til behandlingen i Danmark og Holland, hvor faciliteterne til behandlingen allerede eksisterer.

- Det har vi gjort, så patienter kan blive behandlet under strukturerede forhold, mens vi samler information og sørger for, at det går, som det skal, siger Inge Marie Svane.

Inge Marie Svane har allerede fået opbakning fra regionerne om et tidligt adgangsprogram med mulighed for behandling uden for rammerne af et klinisk forsøg.

- Jeg forventer, at det kommer til at ske, at vi får en yderligere behandlingsmulighed mod udbredt modermærkekræft.