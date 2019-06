Syv skibsofficerer fejret

Redaktionen Mandag, 24. juni 2019 - 12:13

Det drejer sig om fire fiskeskippere af 3. grad og tre kystskippere.

Holdet i år kendetegner sig ved det stærke sammenhold og positiv tilgang til undervisningen, oplyser forstander Nivikka Brandt.

De syv dimittender er:

Fiskeskippere af 3. grad

Isak-Erik Kristoffersen

Kim Heilmann

Jacob Berthelsen

Martin B. Chemnitz

Kystskippere

Jørgen Frederik Olsen

Johan Eliassen

Efraim Frederiksen

I sin tale sagde Nivikka Brandt blandt andet:

- Jeg er så glad, så stolt og imponeret over hvor meget I har rykket jer på dette halve år. Det frembringer kæmpe håb for mig om en lysere fremtid for hele Grønland når I sidder her, klar til at modtage jeres eksamensbeviser. Som Nelson Mandela har sagt, så er uddannelse det vigtigste våben i kampen for at forandre verden. Jeg håber at I er klar og føler jer motiverede til at være med til at skabe den positive forandring som det grønlandske samfund ønsker og har brug for. I er blomsten af den grønlandske ungdom og I kan skabe den forandring i verden, som I ønsker at se.