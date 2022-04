Syv projekter får støtte fra Grønlands Forskningsråd

Kassaaluk Kristensen Mandag, 18. april 2022 - 10:15

Hvert år støtter Grønlands Forskningsråd nogle af de bedste forskere i Grønland.

I år uddeler Grønlands Forskningsråd de syv første bevillinger til forskellige forskere.

- Med uddelingen af årets syv første bevillinger er forhåbningen fra Grønlands Forskningsråds formand, Josephine Nymand, at rådet kan være med til at igangsætte forskningsaktiviteter, som på sigt kan danne grobund for udvikling i grønlandske virksomheder, den offentlige sektor og uddannelsessystemet, skriver Grønlands Forskningsråd i en pressemeddelelse.

Nordafarminder skal dokumenteres

Et af de støttede projekter skal i gang med at afdække Nordafars kulturhistorie og dokumentere tilstanden på stedets historiske industrielle anlæg, skriver Grønlands Forskningsråd. Forskerne skal undersøge arkiver, lave interviews og indsamle genstande, samt undersøge bygningernes tilstande for at vurdere den resterende holdbarhed af området.

Projektet skal afsluttes med en særudstilling om Nordafar ved Grønlands Nationalmuseum & Arkiv og indgår som led i et strategisk fokusområde omkring nyere tids kulturarv.

- Projektet er særligt vigtigt, fordi kulturarven er ved at forsvinde. Nordafar står som et vigtigt minde om Grønlands industrielle historie, og har et enormt fortællepotentiale. Vi glæder os til at gå i gang og håber, at udstillingen om Nordafar vil vække stor interesse lokalt og for turismeaktørerne, fortæller Christian Koch Madsen, souschef ved Grønlands Nationalmuseum & Arkiv.

Udstillingen om Nordafar forventes at stå klar til november 2022.

Blandt andre bevillingsmodtagere er et forskningsprojekt indenfor sundhedsvæsenet, hvor forskerne vil finde ud af hvordan man kan skabe flere praktikpladser for sygeplejerskestuderende.

Grønlands Forskningsråd har en samlet pulje på 1,2 millioner kroner årligt og modtager mellem 30-40 ansøgninger til puljen.