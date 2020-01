Syv personer skal i retten for flere voldsepisoder

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 16. januar 2020 - 14:48

Flere voldsepisoder, et tilfælde af røveri, et tilfælde af indførsel af hash og et tilfælde af besiddelse med henblik på at videresælge hash.

Det er disse tiltaler, som Kredsretten i Kommuneqarfik Sermersooq skal behandle, når de syv tiltalte stilles for retten.

De syv personer er tiltalt for i alt 13 forhold, mens en af personerne er tiltalt for yderligere en forhold om udøvelse af vold.

Voldsepisoder efter aftale

Ved flere af de forhold, som de syv personer er tiltalt for, har disse haft en forudgående aftale med mindst en tredje person, før de udøver vold til en forurettet.

- Ved den (dato og klokkeslæt, red.) … i Nuuk, i forening og efter aftale og/eller fælles forståelse, at have udøvet vold mod (forurettede, red.) idet de tiltalte slog (forurettede, red.) adskillige gange med knytnæveslag, herunder slag med knojern, mod hoved og kroppen, heraf flere slag, imens (forurettede, red.) lå på jorden, hvilket medførte, at (forurettede, red.) pådrog sig flere sår i hovedet, lyder en af forholdene, som personerne er tiltalt for.

De episoder, som personerne er tiltalt for, er sket mellem januar i 2016 til december i 2018.

Anklagemyndighedens påstand

Anklagemyndigheden kan ikke oplyse, hvordan de syv personer er i relation med hinanden, og hvordan de forurettede og de tiltalte er i relation med hinanden.

Men forklaringen på, hvorfor de 13 forhold skal behandles i retten samtidigt er, at flere af vidnerne går igen i flere af forholdene.

- De syv personer skal i retten samtidigt, da flere af vidnerne går igen i flere af forholdene. For at forstyrre vidnerne mindst muligt, skal de syv personer derfor i retten samtidigt, oplyser Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG.

Op til 1 år og 4 måneders anbringelse i anstalt

Anklagemyndighedens påstand ligger mellem tre måneders anbringelse i anstalt og op til et år og fire måneders anbringelse i anstalt. Samtidig tages der forbehold for erstatningskrav.