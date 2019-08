Syv kritiske medlemmer har stadig mistillid til Kim Kielsen

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 14. august 2019 - 12:37

OBS. Artiklen er opdateret med svar fra naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen, klokken 14:50.

Kim Kielsen kunne efter en hektisk dag i går fortsætte som den siddende partiformand. Hovedbestyrelsen har nemlig fuld tillid til ham. Men det er ikke ensbetydende med, at alle Siumut-medlemmerne bakker ham op.

- Vi har ikke ændret vores holdning. Vi har stadig mistillid til at have ham (red. Kim Kielsen) som formand i vores parti, siger Anders Olsen (S) der er talsmand for de syv kritiske medlemmer.

Han kan dog ikke komme ind på, om de vil stemme for eller imod, hvis et mistillidsvotum på Kim Kielsen skulle komme på tale under Inatsisartuts kommende efterårsmøde.

De syv medlemmer har tidligere på ugen sendt et meget kritisk brev sammen med en pressemeddelelse, hvor de erklærer, at de ikke længere har tillid til deres formand.

Begrundelserne er, at formanden for partiet ikke indfrier partiets løfter, er svær at samarbejde med, giver trusler og smækker med dørene.

De kræver, at formanden for partiet Siumut skal træde af omgående.

Flere punkter drøftet

Under gårsdagens maratonmøder havde Siumut nok brandfarlige emner at drøfte.

Men også punkter, hvor begge lejre kunne samarbejde, blev drøftet. Anders Olsen uddyber dog ikke, hvilke emner samarbejdet vil handle om.

Formandskabet i Siumut kom også på tale, da Kim Kielsen meddelte til pressen, at han ikke vil genopstille som partiets formand til næste landsmøde.

- Vi hørte hans beslutning, og den tager vi til efterretning. Men vi har ikke drøftet, hvem vi vil anbefale Hovedbestyrelsen som vores næste partiformand, siger Anders Olsen.

Lokalafdelinger høres

Næste træk i Siumut er at sende brevet til høring til alle partiets lokalafdelinger. Svarene kommer om minimum ti dage.

Anders Olsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at de syv kritiske medlemmer vil holde møde igen, når alle lokalafdelinger har givet deres svar.

Sermitsiaq.AG har ønsket at få et interview med naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen (S) for at stille ham spørgsmålet, hvordan han kan arbejde som naalakkersuisoq, når han har mistillid til sin formand, formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen.

Klokken 14:50 oplyste Naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen (S), oplyste til Sermitsiaq.AG, at han ikke kan udtale sig.