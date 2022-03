Systemskift rammer inddrivelse

Thomas Munk Veirum Mandag, 14. marts 2022 - 10:51

Et skift af it-systemer og coronapandemien har betydet, at der en overgang blev inddrevet færre restancer hos borgerne, oplyser naalakkersuisoq for finanser i et svar til Siumut-formand Erik Jensen.

Erik Jensen har stillet en række spørgsmål til den absolut største post for borgernes gæld til det offentlige - underholdsbidrag.

Landets kommuner udbetaler underholdsbidrag, hvis eksempelvis faderen til et barn ikke overholder sin forpligtelse overfor moderen. Faderen skal efterfølgende betale pengene tilbage til kommunen, men det sker altså med ringe succes.

Gældsposten har været stigende de seneste fem år og er nu oppe på 418 millioner kroner:

Naalakkersuisut

- lmplementeringen af et nyt økonomisystem og særligt inddrivelsessystem har i perioder medført at færre restancer er blevet inddrevet. Corona har samtidig betydet, at det i de seneste år har været udfordrende at rejse fysisk rundt i landet for at inddrive restancer, skriver naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen i svaret til Erik Jensen.

Jensen: Kommunerne skal hjælpes

Selvom det er Selvstyret, der står for inddrivelsen, så er det kommunerne, der står tilbage med regningen, når underholdsbidraget ikke bliver inddrevet.

Erik Jensen har reageret på svaret ved at stille endnu flere spørgsmål til Naalakkersuisut. Han mener, at Naalakkersuisut må komme kommunerne til hjælp, når de 418 millioner kroner i princippet mangler ude i kommunernes kasser:

- Det her drejer sig om, at man som følge af en lovgivning herom har påført kommunerne betydelige tabsomkostninger, som kommunerne alene ikke kan stå til ansvar for, skriver han til naalakkersuisoq.

Arbejder på ny model

Naaja H. Nathanielsen skriver i det første svar til Erik Jensen, at det overvejes at lave ændringer i ordningen om underholdsbidrag.

Arbejdet sker i en arbejdsgruppe med folk fra Selvstyret og kommunerne:

- Arbejdsgruppen har blandt andet til opgave at overveje mulige ændringer i den nuværende ordning for A-bidrag (underholdsbidrag). Arbejdsgruppen afholdt sidste møde i november 2021, og der arbejdes for øjeblikket videre på embedsmandsniveau.

- En del af dette er udarbejdelsen af et forslag til en mulig indkomstafhængigmodel for tilbagebetaling af forudbetalt underholdsbidrag, lyder det fra Naaja H. Nathanielsen.