Systemets omsorgssvigt

Trine Juncher Jørgensen Fredag, 26. januar 2024 - 09:44

11.266 børn og unge herunder 410 med grønlandsk baggrund er anbragt uden for hjemmet i Danmark. Det fremgår af tal fra Social- og Indenrigsministeriet. Nogle af børnene er tvangsanbragt, mens andre er anbragt mere eller mindre frivilligt.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Siden den danske statsminister Mette Frederiksen i 2020 gav udtryk for, at »flere udsatte børn skal have et nyt hjem« er antallet af anbringelser steget støt. Det samme er antallet af tvangsbortadoptioner, der er steget fra 11 i gennemsnit i perioden fra 2016-18 til mellem 39-45 om året i perioden fra 2020-2022.

Det har blandt andet fået Institut for Menneskerettigheder til at advare om, at den danske lovgivning sætter tærsklen for lavt for tvangsbortadoption af børn i forhold til andre lande. Det er dermed risiko for, at Danmark krænker retten til familieliv.

