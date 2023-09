Systemet passer ikke til os

Redaktionen Onsdag, 13. september 2023 - 14:45

- Det er første gang, jeg oplever sådan et foredrag i mit liv, siger en af aftenens tilskuer.

Vi er i Seminariets gamle gymnastiksal. Her er proppet med mennesker, der er kommet for at høre Hivshu Robert Peary’s foredrag om de arktiske traditioner og værdier. Der er omkring 50 mennesker, der er mødt op og foredraget bliver også sendt live på Facebook, hvor der er cirka 250 seere fra hele kysten.

Det skriver avisen AG.

- Jeg har higet efter sådan en debat hele mit liv, det skaber røre, siger en anden fra publikum.

Hivshu Robert Peary er forfatter, trommedanser og historiefortæller. Han er født i 1956 og kommer fra Siorapaluk, Grønlands nordligste bygd samt et af verdens nordligste bosteder. I aften skal han holde foredrag om Inuits traditioner, værdier og kultur med basis i hans fire udgivne bøger.

Atmosfæren i salen føles let. Man føler sig velkommen.

- Det er ikke kirken det her, det er ikke en begravelse. Vi er her som inuit alle sammen, loosen up, starter Hivshu med at fortælle og fortsætter:

- Når vi snakker om ånder, er vi begyndt at forbinde det med noget, der ikke er virkeligt. Det er den modsatte tankegang, vi bruger i dag i forhold til vores forfædres.

