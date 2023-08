Symfoniorkester fejrer 60-års jubilæum med nordisk turné og besøger Nuuk

Merete Lindstrøm Søndag, 27. august 2023 - 13:59

Blandt de nordiske koncerter vil en særlig begivenhed finde sted i Nuuk.

Symfoniorkestret optræder nemlig i Katuaq den 18. september, hvor folk i hovedstaden får en sjælden mulighed for at nyde symfonisk musik.

Med en blanding af koncerter i både storslåede koncertsale, sportshaller og endda udendørs fodboldbaner, er Sønderjyllands Symfoniorkester velkendt for at rejse rundt i både Syddanmark og Nordtyskland for at forbinde med deres publikum på forskellige steder. Med deres planlagte jubilæumsturné vil orkestret bringe symfonisk musik til områder, der ikke så ofte oplever denne type optræden.

Vil bringe symfoni til hele Rigsfællesskabet

Orkestrets nye musikchef, Adam Stadnicki, udtrykker sin begejstring for den kommende turné og dens dybere betydning:

- Det er vores forpligtelse at bringe vores symfoniske musikverden direkte til vores publikum, uanset hvor de befinder sig i Rigsfællesskabet.

Stadnicki påpeger, at turnéen også giver en unik mulighed for musikerne i orkestret til at styrke deres forbindelse på en måde, der sjældent er mulig i dagligdagen.

Chefdirigent Johannes Wildner indleder sin sidste sæson som chefdirigent for orkestret med denne turné. Under koncerterne vil violinisterne Josef Špaček og Niklas Walentin optræde som solister i Nielsens violinkoncert.

Aftenen står på følgende musikalske indslag:

V. Beethoven: Leonore Ouverture nr. 3, Op. 72

Nielsen: Violinkoncert, Op. 33

Dvorák: Symfoni nr. 9, Op. 95, e-mol