Departement reagerer på syge og døde fugle

Den seneste tid er der indløbet meldinger til Naalakkersuisut fra borgere, der har observeret syge og døde fugle flere steder langs Grønlands vestkyst samt på østkysten.

Det drejer sig i de fleste tilfælde om måge-fugle, oplyser Departement for Fiskeri og Fangst i en pressemeddelelse.

Nu skal fuglene indsamles og undersøges for sygdomme, og det vil ske i et samarbejde mellem Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, Grønlands Naturinstitut og Fødevarestyrelsen i Danmark.

På sociale medier har flere borgere undret sig over de syge eller døde fugle. Og der kan være tale om fugleinfluenza, lyder den umiddelbare vurdering:

Lav risiko for smitte til mennesker

- Der er tidligere påvist højpatogen fugleinfluenza (Aviær influenza) i Grønland, og det mistænkes, at fugleinfluenza kan være årsagen til disse nye sygdomstilfælde og dødsfald blandt fugle. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke bekræftet, skriver departementet.

Departementet oplyser, at der er en lav risiko for, at visse former for fugleinfluenza kan smitte til mennesker.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden opfordrer borgerne til at følge nedenstående forholdsregler vedrørende håndtering af fugle: