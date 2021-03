Sygdom sender Ukaleq ud af VM

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. marts 2021 - 07:47

Efter en fornem 8. plads i Obertilliach i et 12,5 kilometerløb i weekenden er den videre deltagelse slut for den grønlandske elite-skiskytte under dette års VM.

Ukaleq Slettemark vågnede i morges med halsbetændelse og dermed røg chancen for at deltage i tirsdagens sprintdistance, og en jagtstart i morgen onsdag må hun også vinke farvel til, oplyser Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Fremtidige løb

I næste uge er der IBU Cup, og det store spørgsmål er, om hun kan deltage her, eller om hun skal rejse hjem til Norge.

- Hvis hun bliver rask, har hun også mulighed for at løbe med til World Cup finalerne i Østersund i Sverige hvor hun har fået tildelt et wildcard fra IBU for sine tidligere resultater, oplyser Biathlon-forbundet.