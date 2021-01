Syg Ukaleq måtte droppe løb

redaktionen Torsdag, 21. januar 2021 - 15:00

Mandag vågnede Ukaleq Slettemark med en halsbetændelse, og senere på dagen blev hun testet for covid-19.

- Hun blev testet for Covid-19 mandag aften og prøven var negativ, oplyser Grønlands skiskydningsforbund i en pressemeddelelse.

Da hun stadig havde halsbetændelse tirsdag morgen, blev det besluttet, at hun skulle rejse hjem.

LÆS OGSÅ: Ukaleq opnår flot resultat i Tyskland

- Det er for ikke at tage nogen risiko og fordi sandsynligheden for at blive frisk nok til de sidste to løb i Arber ikke var store. Det var synd, men det positive er at nu er der mulighed for at have en god og lang træningsperiode frem til den næste periode med konkurrencer, lyder det.

Sidste uge blev det til en flot 16. plads ved en konkurrence i tyske Arber.