Sydstatsby fjerner statue af general

Ritzaus Bureau Torsdag, 02. juli 2020 - 08:08

- Det er på høje tid, siger byens borgmester, Levar Stoney fra byen Richmond i staten Virgina.

Debatten om, hvorvidt monumenter fra blandt andet Borgerkrigen skal blive stående eller fjernes, er blusset op i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrationer i USA.

- Som hovedstaden i Virginia har vi haft behov for at lægge det bag os i årtier, siger borgmester Levar Stoney.

Han mener, at Richmonds omdømme er "tynget af arven" fra Borgerkrigen.

- Den største vægt af den byrde er blevet pålagt vores sorte indbyggere. Selv om disse statuer er symbolske, så har de kastet en skygge over de drømme, som vores sorte børn har, siger borgmesteren.

- Ved at fjerne statuerne, kan vi begynde at hele (såret) og rette vores opmærksomhed mod fremtiden, tilføjer han.

Jubel

Da statuen af general Thomas Jackson til hest blev løftet ned fra sin sokkel med en kran, udbrød der jubel fra flere hundrede personer, som overværede det historiske øjeblik.

En statue i nærheden, der forestiller konføderationens øverstkommanderende militærperson, general Robert E. Lee, er blevet et samlingssted for protester i Richmond mod racisme og politivold mod sorte personer.

Statuen er dækket af slagord som eksempelvis "Black Lives Matter".

USA's præsident, Donald Trump, har modsat sig, at statuer bliver fjernet, og Ministeriet for Indenlandsk Sikkerhed meddelte onsdag, at det har oprettet en særlig enhed, som har til opgave at beskytte historiske monumenter over hele USA.

Sydstatsflag skal erstattes

Ligeledes onsdag blev Mississippi den sidste delstat, som ophører med at anvende et sydstatsflag som del af statens officielle flag. Det skete, efter at stort flertal i delstatens kongres, hvor republikanerne har flertallet, i sidste uge stemte for at ændre flaget.

En kommission skal nu komme med forslag til et nyt flag, som vælgerne i Mississippi skal stemme om til november i forbindelse med det kommende præsidentvalg.