Sydney lukker strande efter første fatale hajangreb i 60 år

Ritzaus Bureau Torsdag, 17. februar 2022 - 07:07

Strande i det østlige Sydney er torsdag blevet lukket, imens myndigheder efterforsker det, der menes at være det første dødelige hajangreb i området i knap 60 år.

Redningstjenester blev kaldt ud til Little Bay omkring 15 kilometer sydøst for det centrale Sydney onsdag klokken 16.35 lokal tid. Anmeldelsen gik på, at "en haj havde angrebet en svømmer".

Det oplyser politiet i delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger, i en udtalelse torsdag.

Myndigheder og redningstjenester fandt efterfølgende "menneskelige rester i vandet", oplyser politiet videre uden at give yderligere detaljer.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Der tjekkes for hajer i området

Blandt andet skulle der angiveligt være blevet fundet "en halv våddragt". Samtidig oplyses det torsdag, at myndighederne arbejder på at få identificeret den mandlige svømmer, "så familien kan få vished".

Lokale medier citerer vidner for at sige, at svømmeren blev maltrakteret af det, de beskriver som en hvidhaj på omkring fire meter.

- Han pådrog sig katastrofale skader, og der var intet, ambulancefolkene kunne stille op, siger lederen af ambulancetjenesten i New South Wales, Lucky Phrachnanh, til det australske nyhedsbureau AAP.

Myndighederne i bydelen Randwick bekræfter, at strandene i området, herunder Little Bay, Malabar, Maroubra, Coogee, Clovelly og La Perouse, er lukkede torsdag.

- Livreddere bruger droner og jetski for at tjekke området for hajer, oplyser de lokale myndigheder.

Skuespillerinde dræbt af haj i 63

Ifølge politiet i New South Wales er strandene længere sydpå også lukkede.

Ifølge lokale medier fandt det seneste dødelige hajangreb ud for Sydney sted i 1963.

Mediet 9 News skriver, at det var en 32-årig skuespillerinde ved navn Marcia Hathaway, der den 28. januar 1963 blev dræbt af en tyrehaj i Middle Harbour.

Hun stod i 75 centimeter dybt vand kun seks meter fra strandkanten i Sugarloaf Bay, da hun blev angrebet af hajen.

Hendes forlovede, Frederick Knight, kæmpede mod hajen, idet den forsøgte at trække Marcia Hathaway ned under vandet, men forgæves. Hun døde, før hun nåede frem til hospitalet.

/ritzau/