Sydkoreansk film skrev historie ved Oscar

Bedste Film: "Parasite".

Bedste Kvindelige Hovedrolle: Renée Zellweger for "Judy".

Bedste Mandlige Hovedrolle: Joaquin Phoenix for "Joker".

Bedste Kvindelige Birolle: Laura Dern for "Marriage Story".

Bedste Mandlige Birolle: Brad Pitt for "Once Upon a Time... in Hollywood".

Bedste Instruktør: Bong Joon-ho for "Parasite".

Bedste Internationale Film: "Parasite".

Bedste Originale Manuskript: "Parasite".

Bedste Filmatisering: "Jojo Rabbit".

Bedste Dokumentarfilm: "American Factory".

Bedste Korte Dokumentar: "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)".

Bedste Kortfilm: "The Neighbors' Window".

Bedste Animationsfilm: "Toy Story 4".

Bedste Korte Animationsfilm: "Hair Love".

Bedste Fotografering: "1917".

Bedste Klipning: "Le Mans '66".

Bedste Kostumer:"Little Women".

Bedste Lydmix: "1917".

Bedste Lydredigering: "Le Mans '66".

Bedste Makeup: "Bombshell".

Bedste Visuelle Effekter: "1917".

Bedste Produktionsdesign: "Once Upon a Time... in Hollywood".

Bedste Originale Sang: Elton John og Bernie Taupin for "(I'm Gonna) Love Me Again" fra "Rocketman".

Bedste Originale Temamusik: Hildur Guðnadóttir for "Joker".

Kilde: The Oscars 2020