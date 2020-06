Sydkommune: Køb af maleri skaber debat

redaktionen Mandag, 29. juni 2020 - 10:36

Både borgere, erhvervsliv og ledere i kommunen undrer sig over ledelsens køb af et maleri af kunstneren Miki Kristiansen, der tilfældigvis også er kommuneingeniør og leder af Forvaltningen for Teknik og Miljø.

Borgerne kritiserer, at kommunen bruger penge på et dyrt maleri, når alle får at vide, at de skal spare.

For eksempel får medarbejderne i forvaltningen for børn og unge besked på, at de skal spare på børneområdet. Fordi der bruges for mange penge til at anbringe børn uden for hjemmet. Man får at vide, at der skal spares på vakantboliger med videre. Medarbejderne ønskede i marts beskyttelse mod coronasmitte men fik at vide, at der skulle spares. Derfor spørger borgerne, hvorfor køber kommunen et dyrt maleri nu.

Kommunaldirektør Kim Dahl oplyser, at maleriet blev købt før covid-19.

Kommunen har ikke foretaget besparelser på budgetterne, men har, ikke mindst på kommunalbestyrelsens foranledning, præciseret vigtigheden af at budgetterne blev overholdt. Der er indkøbt værnemidler til brug i eksempelvis borgerservice, ligesom kommunen via opslag og annoncering i lokalradio (regionsradio), med opfordring om at henvendelser i videst muligt omfang blev foretaget via mail eller ved telefonisk kontakt, siger Kim Dahl til kritikken.

Læs hele historien i ugens udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: