Sydgrønland: Turisme-workshop tiltrak mange deltagere

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 27. februar 2020 - 13:59

Sidste uge mødte 29 hjemmehørende sydgrønlandske turismeaktører fra ni fåreholdersteder samt Aappilattoq, Igaliku, Nanortalik, Narsarsuaq, Qaqortoq og Qassiarsuk til Sydgrønlands Turisme Strategiworkshop.

I løbet af to dage gav lokale turismeaktører deres meninger om centrale turisme emner sombæredygtig og lokalt forankret udvikling, fælles branding, markedsføring og målsætning, skriver Innovation South Greenland i en pressemeddelelse.

- Jeg er ubeskrivelig stolt over at kunne tiltrække så mange aktører for at deltage i workshoppen. Det er fundamentalt at den kommende turismestrategi er repræsentativ af alle herfra og tager udgangspunkt i lokales egne ønsker og forslag. Det synes jeg bestemt vi har nået sidste uge, siger Tourism Destination Manager for Sydgrønland, Sarah Woodall, i pressemeddelelsen.

Ny strategi på vej

Turisme potentialet er større end nogensinde, hvilket understreger behovet for en ny turismestrategi, fremhæves det i pressemeddelelsen.

- Den nye turisme strategi for Sydgrønland bliver en uddybelse af Innovation South Greenlands overordnende erhvervsudviklingsplan. Den bliver den første branchespecifikke strategi Innovation South Greenland skriver, lyder det.

Innovation South Greenland holder et månedligt Åbent Hus arrangement på kontoret i Qaqortoq den først torsdag hver måned. Den 5. marts bliver turisme det overordnede tema hvor Tourism Destination Manager’en giver en introduktion til de temaer, der blev drøftet under Turisme Strategiworkshop. Alle borgere og besøgende er velkommen til at deltage.