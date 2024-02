Sydgrønlandske jollefiskere skal forsyne Danmark med kød

Arne Mølgaard Fredag, 02. februar 2024 - 14:29

Innovation South Greenland A/S oplyser, at der i den nærmeste fremtid vil blive opsat frysecontainere i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik, og at disse skal bruges som midlertidig opbevaring af kød, så de lokale fiskere og fangere sælge deres fangster på brættet, når der er misfangst, og at de dermed har mulighed for at have en indtjening hele i alle årets måneder.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Derudover skal produkterne sælges til de Grønlandske Huse i Danmark, oplyser Innovation South Greenland A/S, der har kørt dette projekt.

Dette tiltag vil have en afhjælpende effekt for de Sydgrønlandske fiskere og fangere, der i de seneste mange år har kæmpet med alvorlige økonomiske udfordringer, siger Thor Eugenius, som er formand for fisker- og fangerforeningen i Nanortalik.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: