Sydgrønlands råstoffer

I sin nytårstale gav Kommune Kujalleqs borgmester Stine Egede udtryk for store forventninger til mineprojekterne i Sydgrønland, der i stigende grad vil have behov for lokal arbejdskraft.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det drejer sig især om GreenRoc Minings grafit-projekt på øen Amitsoq ved Nanortalik samt det nærliggende Amaroq Minerals’ guldmineprojekt i Nalunaq, der aktuelt beskæftiger 40 medarbejdere lokalt. Projekterne har brug for langt flere medarbejdere, når de for alvor kommer i gang. Derudover er der Tanbreez’ sjældne jordartsprojekt ved Killavaat Alannguat, der også skal bruge mange lokale medarbejdere.

– Selskaberne skal samarbejde med Majoriaq. Vi har hyppige møder med selskaberne, der orienterer os om status på projekterne, og vi skal sammen planlægge, hvornår og hvordan vi rekrutterer flest mulige lokale til arbejdet. Vi håber selvfølgelig, at vi fremadrettet har forberedt flest mulige af vores egne unge til mineindustrien, så vi ikke skal rekruttere alt for mange folk udefra, som vi gør i dag i alt for mange fag, siger Stine Egede til Sermitsiaq og tilføjer, at det er et kæmpe arbejde, fordi der er alt for mange unge, som ikke tager et job, eller som ikke kan passe et job.

