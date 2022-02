Sydgrønland: Flere fly observeret

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 16. februar 2022 - 13:54

Onsdag morgen fik Stine Mouritzen et usædvanligt syn, da hun så i alt syv fly, der fløj i formation over bygden.

- Vi bor i et sted, hvor der ikke er meget larm. Så vi kunne høre dem selvom vi var indenfor. Der var i alt syv fly og de næste fløj også over efter et stykke tid, og de larmede også meget, fortæller Stine Mouritzen fra Narsarmijit.

Det var ikke kun Stine Mouritzen, der så flyene. Angaju Manassen fra Aappilattoq så også fly og han fortæller, at de fløj forbi flere gange.

- De fløj forbi tre gange, vi kunne lige se de sidste, men så blev det overskyet. De fløj alle sammen parallelt. Det var betagende og jeg håber ellers inderligt på, at de bare flyver hjem, siger Angaju Manassen.

Canadiske flyvekontrol har ansvaret

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med Naviair, da de har flyvekontrollen her i landet. De oplyser, at Naviair ikke har data på flytrafikken over Sydgrønland, da de er i en højde over cirka 6 kilometer.

- Luftrummet over 6 km (FL195) og luftkorridoren over det sydlige Grønland håndteres af den Canadiske flyvekontrol (Sector Gander Oceanic), siger kommunikationschef Randi Baasch til Sermitsiaq.AG.

Folk på de sociale medier frygter at det er det amerikanske fly der flyver til Europa på grund af konflikt mellem Rusland og Ukraine. Naviair kan heller ikke oplyse, hvad formålet er for de fly, der fløj over sydgrønland.

- Generelt for både den danske og grønlandske flytrafik har Naviair ikke data om flyenes formål og ville i givet fald heller ikke kunne give den slags oplysninger, som Sermitsiaq.AG efterspørger, siger Randi Baasch.

Naviair henviser til den Canadiske flyvekontrol, hvis borgerne skulle få at vide, hvor flyene var på vej hen og hvad deres formål var.