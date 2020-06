Sydgrønland føler sig svigtet

Merete Lindstrøm Torsdag, 11. juni 2020 - 15:02

Man kan ikke bare acceptere aflysningen af den direkte befordring af passagerer fra Narsarsuaq til København og fra København til Narsarsuaq, mener formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Kommune Kujalleq.

- For så vidt angår servicering af trafikken i Sydgrønland, kan man bare ikke acceptere Air Greenlands konstante negligering af Sydgrønland. Dette vil have alvorlige konsekvenser for de meget omtalte turistoperatører nu om dage, siger formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Simon Simonsen (S).

Air Greenland meddelte onsdag, at ruten mellem København og Narsarsuaq er lukket ned på grund af restriktionerne om, et maksimum på 600 flypassagerer til landet om ugen i fase 1 af genåbningen af landet. Men begrundelsen om antallet af passagerer, burde ikke betyde nedprioritering af syd, understreger Simon Simonsen overfor Sermitsiaq.AG.

- Man kan jo godt sige, at det handler om logistik og planlægning, men på den anden side er det altid så nemt at fravælge Sydgrønland. Det er ærgerligt og irriterende, siger Simon Simonsen.

Turistoperatørene kommer til at betale

Han påpeger, at turistoperatørerne i forvejen er pressede af coronasituationen, og at nedlukningen af den direkte rute til Danmark gør det endnu værre.

- Billetterne bare mellem Kangerlussuaq og Danmark er så dyre, at det er stor begrænsning for de rejsende fra Sydgrønland og dermed også problem for turistoperatørerne. Derfor spørger jeg også Naalakkersuisut. Om der er tilskud til de dyrere billetter?

Men et tilskud til billetterne koster penge, og penge er der ingen af. Det har Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq, understreget i forbindelse med gennemgang af landets økonomi, i lyset af coronakrisen.

Siumutpolitikeren har da heller ikke et specifikt bud på, hvor pengene skal komme fra.

- Det bliver også svært at finde pengene, men der må man være kreativ og prioritere. Det handler jo om at tænke på hele landet, så der ikke er forskelsbehandling, slutter Simon Simonsen.