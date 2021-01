Syd-lufthavn sendt i udbud uden ændring

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 14. januar 2021 - 11:57

Torsdag den 7. januar blev udbudsmaterialet til den nye Qaqortoq Lufthavn sendt i udbud, og det viser sig, at udbudsmaterialet ikke er ændret en tøddel, selv om den første udbudsrunde blev aflyst, fordi de indkomne bud overskred budgettet i en grad, der var uspiseligt for Selvstyret.

Der afholdes licitation den 12. marts og lufthavnsselskabet har været i kontakt med de selskaber, der deltog i den første udbudsrunde.

- Der er tale om et gen-udbud af samme projekt dog med den lille forskel, at entreprenørerne nu også kan byde på bygningerne samtidig, oplyser direktør i Kalaallit Airports Jens Lauridsen til Sermitsiaq.AG.

Større opgave

Lufthavnsbygningerne blev allerede sendt i udbud den 16. december, og licitationen for den del holdes den 1. marts.

At begge projekter - anlæggelsen af landingsbaner og byggeriet af en terminalbygning – er i spil giver mulighed for, at entreprenørerne kan byde samlet på begge opgaver. Dermed vokser opgaven betydeligt, og håbet er, at den samlede pris ender med at blive spiselig for Kalaallit Airports Domestic og Selvstyret, lyder forklaringen.