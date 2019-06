Svømmehal indskrænker åbningstider

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 14. juni 2019 - 16:35

Tirsdag og torsdag vil det ikke længere være muligt for borgerne at få en morgendukkert i svømmehallen Malik i tidsrummet 06.00 til 08.00. Desuden vil man i weekenderne og på helligdage indskrænke åbningstiden væsentligt fra 08.00-20.00, så man fremover kun har åbent fra klokken 08.00 til 16.00.

Det indstiller Forvaltningen for Børn og Skole til udvalgets politikere på dets næste møde den 18. juni.

Rengøring

- En af de primære årsager til ændringen af tiderne, er at skabe plads til skylning af alle tre bassinvande. Skylning af vand skal foregå i stille vand, og dette tidspunkt er om morgenen og skal foregå uden der er folk tilstede. Før skyllede personalet i svømmehallen i åbningstiden, hvor der er folk til stede. Men efter personalet fra Svømmehallen Malik ́s skøn, gøres dette bedst om morgenen, hvor vandet har ligget stille og hvor alt smuds er faldet til bunds. Efter skylningen skal bassinerne varmes op igen, da der bruges koldvand til skylning, fremgår det af en orientering til udvalget for Børn og Skoler i Kommuneqarfik Sermersooq. Forvaltningen lægger op til, at udvalget tilslutter sig indstillingen med de nye åbningstider.

Når det gælder ændringerne i åbningstiderne for weekenderne, er der en anden forklaring.

Alle i Brugerrådet i svømmehallen har tilsluttet sig ønsket om, at børnehavebørn på formiddage skal have tilknyttet en livredder/instruktør.

- Brugerrådet vil gerne have at børnene allerede fra børnehaven får fornemmelsen for vandleg i Malik, fremgår det af beslutningen fra forvaltningen. Det medfører, at børnehavebørn får svømmetider i varmebassinet mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl.10.00-12.00 med 1 livredder som svømmeinstruktør.

Langt flere brugere

De nye åbningstider er gældende for sæsonen 2019-2020, og det er planen at udarbejde en folder, der fortæller, hvornår de forskellige brugere har adgang til den populære svømmehal, som i sidste sæson fik 36 procent flere gæster i forhold til foregående badesæson. Dermed har man rundet 136.000 brugere.