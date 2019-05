Svigt i daginstitution: Et-årig fik forfrysninger

redaktionen Onsdag, 08. maj 2019 - 17:50

Glæden over en familieforøgelse blev for nylig efterfulgt af forfærdelse for ægteparret Iinnguaq og Aviaq Fleischer fra Nuuk. En vikar i daginstitutionen havde lagt deres andet barn til at sove udenfor. Men uden at give barnet det varme tøj på, der ellers lå fremme. Det fik konsekvenser. Barnet har stadig synlige spor af forfrysninger, skriver AG.

Iinnguaq og Aviaq Fleischer er nu i skriftlig dialog med Kommuneqarfik Sermersooq om episoden, som familien stadig er mærket af.

Kunne ikke sige en lyd

- Jeg hentede vores barn i institutionen ved 16-tiden. Temperaturen var minus 7 grader, men føltes som 12 grader med vindfaktoren. En vikar havde lagt vores søn til at sove i det fri. Men hele brystkassen var ikke dækket af voksposen, da vi tog ud for at hente ham. Han er ellers en meget livlig dreng. Han åbnede kun øjnene meget langsomt og kunne ikke sige en lyd, fortæller Iinnguaq Fleischer, der forgæves ledte efter lederen af institutionen og pædagoger for at påtale hændelsen.

Læs hele artiklen i ugens udgave af AG. Avisen kan købes her: