Sverige: 23-årig fik livstid for at partere kæreste

Ritzau / TT Mandag, 27. juli 2020 - 12:13

En svensk domstol idømte mandag en 23-årig mand livsvarigt fængsel for sidste år at have dræbt og parteret sin daværende kæreste, den 17-årige Wilma Andersson.

Den 17-årige forsvandt i november sporløst i den svenske by Uddevalla knap 100 kilometer nord for Göteborg. Hundredvis af frivillige ledte efter hende i sagen, der vakte opsigt i hele Sverige.

Straffen var ventet

Fængselsstraffen var ventet, efter at retspsykiatere for knap to uger siden fastslog, at den anklagede ikke var mentalt syg. Ifølge mentalundersøgelsen har han narcissistiske personlighedstræk.

Blandt de vigtigste beviser mod manden var, at politiet fandt en kropsdel i den lejlighed, hvor den 17-årige boede, to uger efter at hun var forsvundet.

Den 23-årige har nægtet sig skyldig.