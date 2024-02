Svensk neutralitet overlevede to verdenskrige - men ikke Putin

Ritzau Mandag, 26. februar 2024 - 06:44

Ungarns parlament ventes mandag at ratificere Sveriges optagelse i forsvarsalliancen Nato.

Beslutningen markerer et endeligt opgør med Sveriges historiske neutralitet, der har overlevet to verdenskrige og Den Kolde Krig - men altså ikke Ruslands invasion af Ukraine.

Det er forventet, at ratificeringen bliver vedtaget uden problemer.

Afstemningen kommer, efter at Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, fredag besøgte Ungarn, hvor han underskrev en våbenaftale.

Det endte med at blive et af de sidste skridt i Sveriges flere måneder lange kamp om at blive optaget i den vestlige forsvarsalliance.

Opgøret med Sveriges historiske neutralitet er en direkte konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine.

Følge i fodsporene på Finland

Krigen har for nylig bevæget sig ind i sit tredje år.

Sverige følger i fodsporene af Finland, der af samme årsag som nabolandet sidste år også blev medlem af Nato.

De to landes medlemskaber er en bet for Ruslands præsident, Vladimir Putin, der med sin invasion af Ukraine netop forsøgte at forhindre en udvidelse af Nato.

Finlands optagelsesproces i Nato var noget nemmere end Sverige, der foruden Ungarn også skulle overbevise Tyrkiet om, at det var en god idé.

Tyrkiet krævede, at Sverige skulle slå hårdere ned på militante fra Kurdistans Arbejderparti (PKK), der er på EU's terrorliste.

Sverige endte med at ændre sine love og tillade flere våbensalg til Tyrkiet.

Har ikke været i krig siden 1814

Ungarns modstand har været mere tvetydig. Men den drejede sig øjensynligt om Sveriges kritik af premierminister Viktor Orbáns svækkelse af de demokratiske institutioner i Ungarn.

Optagelsen af Finland og Sverige, der ikke har været i krig siden 1814, er den mest betydelige udvidelse af Nato siden 1990'erne.

Sverige har i mange år samarbejdet med Nato, men den formelle optagelse gør det nemmere for forsvarsalliancen at koordinere i særligt Norden.

Med sig i Nato har Sverige betydelige ressourcer i form af blandt andet topmoderne ubåde, der er designet til netop at operere i Østersøen, og egenproducerede Gripen-kampfly.

Sverige er i færd med at investere yderligere i sit forsvarsbudget og ventes at ramme Natos mål om at bruge to procent af bnp på forsvar senere i år.

