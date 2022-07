Svend Hardenberg forlader toppost i KNI

Merete Lindstrøm Tirsdag, 19. juli 2022 - 14:25

Efter nogle store skandalesager i KNI, blev både direktør og bestyrelsesformand skiftet ud sidste år. Den nye bestyrelsesformand som tiltrådte efter generalforsamlingen i oktober, vælger ikke at genopstille ved den kommende generalforsamling.

- Jeg anser det store oprydningsarbejde som værende overstået, hvorfor min rolle som formand for bestyrelsen nu er færdig, siger Svend Hardenberg til Sermitsiaq.AG.

Svend Hardenberg forklarer, at det var den opgave, han takkede ja til sidste år, og at han derfor ikke fortsætter, nu hvor opgaven er løst.

KNI A/S’ bestyrelse igangsatte i efteråret 2020 en omfattende intern undersøgelse af uregelmæssigheder i selskabets varebeholdninger på baggrund af en henvendelse fra en whistleblower, og så blev den tidligere direktør anklaget og dømt for blufærdighedskrænkelse af flere medarbejdere.

En linedans at rydde op

Den afgående bestyrelsesformand fortæller, at arbejdet har lagt beslag på det meste af hans tid, siden han tiltrådte.

- Det har været et langt sejt træk, at finde det nye balancepunkt for selskabet, med en massiv oprydning i aktivmassen, samt sikringen af rammerne for den videre drift sammen med ejeren og kreditorerne. Og det har samtidigt været under en meget skarp deadline, som var selskabets egen regnskabsperiode.

Det er sket med en ny administrerende direktør, som også skulle “løbes igang” undervejs.

- Det er en linedans, at man på den ene side skal rydde op efter en massiv og langvarig manipulering af selskabets regnskabstal, og finde ud det reelle billede af selskabets situation, samtidig med at skulle genforhandle servicekontrakter, hvor ejeren har egne udfordringer med at holde en finanslov i balance, fortæller Svend Hardenberg.

Regner med at ejerne er tilfredse med indsatsen

Samtidig med oprydningsarbejdet er virksomheden blevet kastet ud i en ny opgave med at at holde prisudviklingen på brændstoffer og varer i butikkerne i ro på trods af situationen ude i verden, med høj inflation og krigen i Ukraine, som påvirker priserne.

I forhold til oprydningsarbejdet er der også taget konkrete skridt, fortæller Hardenberg.

- Der lagt en strategi for placering af ansvaret for manipulationerne, hvilket betyder at den proces er godt igang og vil blive afsluttet helt senere. Den første retssag, der blev igangsat er der faldet dom i til fordel for KNI A/S, hvor den sagsøgte dog har ankefrist den 5. august.

I tillæg hertil er arbejdet med en ny strategi for virksomheden startet op og forventes at foreligge i december i år.

- Jeg er sikker på at ejeren er glad for resultatet, slutter en tilfreds afgående formand for KNI.