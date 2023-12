Svar til Doris: Ok at ændre valglov

Thomas Munk Veirum Søndag, 31. december 2023 - 10:50

Under efterårssamlingen har valgloven ved flere lejligheder været oppe at vende.

Et af de spørgsmål, som politikerne har berørt, er, hvem der skal have ret til at stemme om grønlandsk selvstændighed, den dag politikerne ønsker en folkeafstemning om emnet.

I udgangspunktet skal der stemmes efter reglerne i valgloven, som også regulerer, hvem der kan stemme ved valg til Inatsisartut.

Debatten har fået Siumuts Doris J. Jensen til at stille spørgsmål til Naalakkersuisut om, hvorvidt Inatsisartut overhovedet kan ændre loven.

Har fået afvist beslutningsforslag

Ifølge Doris J. Jensen har Siumut nemlig flere gange fået afvist at få et beslutningsforslag behandlet med den begrundelse, at ændringen vil være et brud på FN’s menneskerettigheder:

- Da det ved tidligere drøftelser i Inatsisartut om ændring af valgloven er blevet mødt med tvetydige afvisninger fra Naalakkersuisut, vil jeg vide, hvorvidt det ville være et brud på loven, hvis valgloven som Grønland selv har haft ansvaret for siden 1979 skulle ændres, lyder spørgsmålet fra Doris J. Jensen.

Naalakkersuisoq Jess Svane slår dog fast i sit svar til Doris J. Jensen, at det ikke vil være et brud på loven, hvis Inatsisartut ændrer loven, fordi der er tale om et overtaget sagsområde.

Inatsisartut kan således ændre valgloven, såfremt der er flertal for det.