Det bliver svært

Facebook er åben for at betale skat i de lande, selskabets indtægter kommer fra. Men det er ikke lige til, lyder det fra Skattestyrelsen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Det kommer næppe til at ske hverken i morgen eller til næste år, lyder kommentaren fra styrelseschef i Grønlands Skattestyrelse Kim Neumann Nielsen, efter at Facebook-stifteren Mark Zuckerberg

i weekenden meddelte, at internet-giganten er klar til at acceptere en højere beskatning i Europa, og at betalingerne skal ske til flere lande.

– I Grønland følger skattelovgivningen grundlæggende OECD’s anbefalinger. Det vil sige, at beskatningen sker i selskabernes

hjemland – og ikke nødvendigvis der, hvor pengene kommer fra. Hvis en kunde køber noget fra et grønlandsk selskab, bliver indtægten beskattet i Grønland og tilsvarende, hvis man i Grønland køber noget i udlandet, bliver det beskattet i udlandet, siger Kim Neumann Nielsen.

