Den svære beslutning

Onsdag, 21. februar 2024 - 16:07

Hvorfor er abort-raten en af verdens højeste?

Vi har hørt eksperternes bud, men meget sjældent kommer kvinderne og deres partnere til orde. Men den mangel er et nyt forskningsprojekt på vej til at råde bod på.

Det skriver avisen AG.

To forskere, Malory K. Peterson fra Montana State University og Augustine Rosing fra Ilisimatusarfik, har interviewet 35 mænd og kvinder bosat i Paamiut og Nuuk. Målet var at indkredse sociale, økonomiske og boligmæssige betingelser, der kan påvirke fertilitetsbeslutninger i Grønland.

Malory Petersson understreger over for AG, at aborter ikke er det primære fokus, og at der er tale om en mindre stikprøve. Derfor kan der ikke gives en definitiv forklaring på alle abort-tendenser.

Men når det er sagt, peger hun gerne på de mest udbredte forklaringer, som de interviewede personer kom med:

- De nævnte som årsag boligforhold. At bo i en overfyldt lejlighed eller sammen med familiemedlemmer. Ønsket om at gennemføre en uddannelse, før man får barn. Eller ikke at være følelsesmæssigt klar.

