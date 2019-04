Svær fødsel: Barselsorloven forbedres

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 19. april 2019 - 08:28

For vordende forældre er der godt nyt, idet en ny lov netop er sendt i høring og dermed rimelig tæt på at blive realiseret.

Ændringerne

De væsentligste ændringer i forhold til eksisterende love på området er kort skitseret følgende:

Etableringen af en barselsfond for det private arbejdsmarked, samt en offentlig barselsudligningsordning, som begge udligner arbejdsgiveres udgifter til løn under orlov.

Lønmodtagere opnår ret til løn under orlov.

Forældreorloven forlænges med 4 uger, som kan tilrettelægges fleksibelt.

Indførsel af ret til fravær for kvinder, der henvises til at føde uden for deres hjemsted.

Indførsel af ret til fravær for forældre, der mister et barn under orloven.

Forbedring af retsstillingen for forældre af samme køn.

Økonomiske forbedringer for lavindkomstfamilier, ved indførelse af ret til supplerende offentlig hjælp samt en ændret metode for beregning af barselsdagpenge, således visse ledighedsperioder ikke indgår i beregningen.

Krav om, at orloven holdes sammen med barnet.

Erfaringerne

- Erfaringer fra andre lande, der igennem en årrække har haft barselsfonde, tyder på at barselsfondene er medvirkende til at løse problemer med overledighed blandt fødedygtige kvinder, sikre ligeløn blandt mænd og kvinder, og bryde med det kønsopdelte arbejdsmarked, står der i bemærkningen til lovforslaget, der er sendt i høring frem til den 15 maj.

Udsigt til fuld løn

- Endelig vil barselsfonden betyde, at det fremover bliver væsentligt billigere for arbejdsgiverne at tilbyde fuld løn under barsel, hvilket må forventes at bane vejen for, at alle lønmodtagere på sigt dækkes af fuld løn under barsel, fremgår det.

Se hele lovforslag her