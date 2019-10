Svækket Trudeau står til at fortsætte

Ritzau Tirsdag, 22. oktober 2019 - 05:54

Trods tilbagegang kan Canadas premierminister, Justin Trudeau, med stor sandsynlighed fortsætte som landets leder efter mandagens valg.

Natten til tirsdag grønlandsk tid takkede han for den tillid, som han har fået fra de canadiske vælgere.

- I sender os til Ottawa med et klart mandat, sagde Trudeau med henvisning til Canadas regeringsby.

Den 47-årige tidligere skolelærer har domineret Canadas politiske liv i fire år. Han har kaldt valgkampen for en af de "hårdeste og mest beskidte i landets historie".

Han appellerede i valgkampens slutfase til vælgerne ved gentagne gange at minde om sin far, Pierre Trudeau. Han spillede som premierminister i 1970'erne en afgørende rolle for opbyggelsen af det moderne Canada med en progressiv, multikulturel politik.

Det Liberale Parti, der ledes af Trudeau, ventes dog kun at kunne danne en mindretalsregering.

Partiet får nemlig ikke de 170 sæder i parlamentet, som det kræver at kunne danne en flertalsregering, som Trudeau hidtil har stået i spidsen for.

Næsten 65 procent af de over 27,4 millioner canadiere, som kunne stemme, deltog i valget. 97 kvinder blev stemt ind i parlamentet, hvilket er rekord.

Trudeau ventes at samarbejde med mindre oppositionspartier. Han siger, at canadierne stemte for en "progressiv" dagsorden.

- I har bedt os om at investere i canadiere, at skabe forsoning med vores oprindelige folk og at vise endnu større ambitioner, når vi bekæmper vor tids største udfordring - klimaforandringer, siger han.

Trudeaus nærmeste rival, den konservative Andrew Scheer, har meddelt, at han har talt i telefon med Trudeau og lykønsket ham med sejren.

Trudeau var i stærk modvind under meget af valgkampen, hvor han blev stærkt kritiseret af Scheer, som kaldte den liberale premierminister for en svindler uden moral.

Trudeau måtte gentagne gange undskylde for episoder for årtier siden, hvor han havde malet sit ansigt mørkt i forbindelse med kostumefester.

Scheer kom selv i modvind for sine personlige synspunkter i forhold til abort, og han blev kritiseret for ikke at ville gøre nok for klimaet.