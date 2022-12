En SV-regering er kommet tættere på - Ellemann ser gode takter

Ritzaus Bureau Mandag, 05. december 2022 - 13:56

Venstre er "måske" på vej i en regering med Socialdemokratiet, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til TV 2 News, og han erkender, at det vil være et "løftebrud", hvis det sker.

Men de to partier har "gang i noget, der er rigtigt".

- Lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud. Jeg gik til valg på at blive statsminister, og det blev jeg ikke.

- Det bliver jeg nødt til at acceptere. Det kan jeg ærgre mig over, men jeg kan også vælge at sige, at nu kan jeg forsøge at få det bedste ud af de mandater, Venstre har, siger Ellemann-Jensen til TV 2 News.

Ellemann-Jensen har tidligere udtalt, at han ikke stoler på S-formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen, der siden folketingsvalget 1. november som kongelig har undersøger har forsøgt at danne en regering. Den lader endnu vente på sig.

Venstres formand har også længe pure afvist, at partiet kan være med i en regering med Socialdemokratiet.

- Man kan sagtens få tillid til venner, der måtte have svigtet en undervejs. Men det kræver, at begge parter vil det. Og den vilje har jeg, og det oplever jeg også, at Mette Frederiksen har, siger Ellemann-Jensen.

- Jeg er helt sikker på, at vi nok skal få den reetableret, og det er vi godt i gang med, siger han.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet gik til valg på at danne en regering hen over den politiske midte, altså med partier fra både rød og blå blok.

Ellemann-Jensen kalder det et faktum, at Mette Frederiksen igen bliver statsminister.

Arbejdsudbud, skattelettelser i både top og bund samt et fortsat skattestop er blandt emnerne ved forhandlingsbordet ifølge Ellemann-Jensen. Han "afsøger", om han kan få mere blå politik indført sammen med Mette Frederiksen, end han ville have kunnet med de borgerlige partier.

Tirsdag vil Mette Frederiksen tangere rekorden fra 1975 for den længste regeringsdannelse på 35 dage. Ellemann-Jensen er "fortrøstningsfuld" i forhold til, om en ny regering er på plads inden jul.

Om det så bliver med eller uden Venstre, står hen i det uvisse, men ifølge Ellemann-Jensen har Socialdemokratiet og Venstre altså "gang i noget, der er rigtigt".

Størst fokus er på Socialdemokratiet og Venstre i regeringsforhandlingerne. Men der er også andre partier involveret, selv om feltet i weekenden blev mindre.

I weekenden meddelte De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, at De Konservative forlader forhandlingerne.

- Jeg har været oprigtigt interesseret i at se, hvor meget vi kunne nærme os hinanden.

- Men: Når alt kommer til alt, så mener jeg ikke, at det er foreneligt, med de løfter vi gav i valgkampen, og det jeg har sagt om en sådan regering. Politik handler i høj grad også om troværdighed, skrev han på Facebook.

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, lod også i weekenden på Facebook vide, at han har "lidt svært ved at se, hvorfor man som borgerligt parti skal gå med i en socialdemokratisk regering". LA har ikke været inviteret til forhandlinger den seneste uge, meddelte Vanopslagh desuden.

Moderaterne, SF, De Radikale og Dansk Folkeparti er de øvrige partier, som fortsat er med i forhandlingerne.