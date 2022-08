Suulut triumferede ved armbrydningskonkurrence

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 15. august 2022 - 10:56

Armbrydningskonkurrencen ’Rage Cup’ blev lørdag afholdt i Frederikssund med omkring 80 deltagere fra forskellige lande.



35-årige Suulut Geisler fra Ilulissat deltog i den tungeste vægtklasse, +95 kilo, og blev den helt store vinder med sin højre hånd.

Dominerede alle sine kampe

- Jeg deltog kun i min højre arm, da jeg har været skadet og er blevet opereret i min venstre arm. Men det gik meget godt, og jeg vandt turneringen med min højre arm. Der er meget teknik i sporten, og jeg var i stand til at dominere alle mine kampe under turneringen, siger Suulut Geisler til Sermitsiaq.AG, der slog sin færøske modstander i finalen.

Suulut Geisler vandt konkurrencen i den tungeste vægtklasse, +95 kilo Privat



Han var velforberedt til at deltage ved konkurrencen, hvor han har trænet hårdt siden januar.



- Jeg har derfor troet på, at jeg ville være blandt de bedste i turneringen. Derfor er det dejligt at vinde turneringen, da jeg har kæmpet for at komme tilbage efter operationen. De mange træningstimer betaler nu sig tilbage, fremhæver Suulut Geisler.

Målsætning til fremtiden

Han vil nemlig opnå store resultater i de kommende tre til fem år, hvor han nu vil undersøge mulighederne for at deltage ved større turneringer.



- Jeg vil vinde en medalje ved en stor turnering. Der er mange store turneringer i andre lande. Det vil ikke være umuligt at opnå gode resultater, da jeg har planer om at bygge videre på til fremtiden. Jeg vil gerne deltage ved en turnering i Sverige til næste gang, lyder det fra Suulut Geisler, der skal på rensdyrjagt, når han er tilbage i Grønland.