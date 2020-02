Suulut er danmarksmester i armbrydning

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 03. februar 2020 - 14:10

33-årige Suulut Geisler fra Ilulissat blev i weekenden danmarksmester i armbrydning forskellige discipliner i 100 kiloklassen.

Det blev nemlig til to guldmedaljer for hans sejre i både venstre- og højrehånd i sin vægtklasse. I kampen for alle vægtklasserne blev det ligeledes til to bælter.

Mesterskaberne blev afholdt i Ballerup Hallen lørdag.

- Jeg er egentlig i Danmark for at afslutte min uddannelse som maskinmester. Men jeg vidste, at der skulle afholdes DM, og jeg var klar til at deltage. Trods småskader, lykkedes det mig at vinde hele turneringen, fortæller Suulut Geisler til Sermitsiaq.AG, der modtog sin eksamensbevis i januar.

Suulut Geisler siger, at hans titel som danmarksmester åbner døre for andre turneringer.

- Det giver helt klart en viljestyrke, og jeg vil prøve mig af i andre lande. Jeg blev spurgt, om jeg ikke vil med ved EM og ved VM senere i år. Det kan være, at jeg deltager ved én af dem. Vi får se, lyder det fra Suulut Geisler.