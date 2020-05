Supplement til hjælpepakkerne på tegnebrættet

Redaktionen Mandag, 25. maj 2020 - 16:02

Naalakkersuisoq for erhverv, Jess Svane (S) lægger ikke skjul på, at erhvervslivets behov for hjælpepakker vil række sig ud over hjælpepakkernes begræsninger frem til slutningen af juni.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det har fået Naalakkersuisut til at iværksætte et arbejde for at få hjælpepakkernes videre skæbne på plads rettidigt.

- Selvom vi nu får indikationer på, at coronakrisen er ved at aftage og selvom mange lande nu arbejder på genåbning af landegrænserne, så er der stadig mange uafklarede spørgsmål før man vitterligt kan konkludere at coronaen er under kontrol. Der vil være større og mindre eftervirkninger, i nogle tilfælde flere år frem. Det gælder især for landenes erhvervsaktører, som jo skal bruge tid til at omstille sig de nye forhold efter coronaen, siger Jess Svane (S) til avisen Sermitsiaq.

Jess Svane (S) understreger at lige så vigtigt det er, at lytte til erhvervslivet, lige så vigtigt er det at indhente politiske redskaber til blandt andet, hvordan den gradvise åbning af landet skal foregå:

- Inatsisartut skal forholde sig til situationen og drøfte de politiske overvejelser om blandt andet hvordan den gradvise åbning af landet skal foregå, jeg regner med at vi derfra kan indhente vigtige politiske redskaber som vi så kan bruge i det videre arbejde, konstaterer medlemmet af Naalakkersuisut Jess Svane (S).

