Sundholm: Den trygge fælde

Walter Turnowsky Onsdag, 02. januar 2019 - 09:12

Sundholm ligger nærmest lidt skjult som en egen lille bydel på Amager i København. Her kan nogle af de mest udsatte i byen finde en helle fra resten af byen. Det er dem uden en bolig, dem med massive misbrugsproblemer og dem, hvor psyken har lidt skade.

Samtidig beskriver de ansatte på stedet miljøet som hårdt. Misbrug og stoffer præger dagligdagen for de fleste på stedet. Det er også her en del udsatte grønlændere - både og unge og lidt ældre holder til.

- Nogen af dem kommer her til Sundholm, fordi der nærmest er en grønlandsk kultur, hvor der er en masse andre grønlændere, som de kan være sammen med, siger Jeanette Madsen, der er socialfaglig medarbejder i Natcaféen.

Natcaféen kan byde på en seng for en enkelt nat. I kantinen kan man købe et måltid mad. Lige udenfor ved et par bænke holder en gruppe grønlændere til, når vejret er til det.

I en bygning få skridt fra Natcaféen ligger Herbergscentret, hvor man kan blive indkvarteret for en lidt længere periode.

Kommer direkte til Sundholm

Men selv om stedet altså er alt andet end et hotel, så er der unge grønlændere, der overnatter her

Undersøgelse af unge udsatte i København Det Grønlandske Hus har gennemført en undersøgelse af unge udsatte i Købehavn. - Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af et spørgeskema, som de medarbejdere og NGOer, der møder udsatte har haft med ud. - 43 unge mellem 18 og 30 år har svaret på spørgsmålene. Da undersøgelsen har måttet gennemføres på dansk, har en del af de grønlandsk talende ikke kunnet svare. - Undersøgelsen viser blandt at en stor del af disse unge er havnet direkte i et misbrugsmiljø ved deres ankomst i Danmark. - Halvdelen fortæller, at de ikke er opvokset hos deres forældre. De er opvokset hos andet familie eller har været anbragt. - 67 procent af de 20-23-årige i undersøgelsen har været i Danmark i tre år eller mere og har således allerede i en ung alder har befundet sig længe i misbrugsmiljøet. - Deres brug af rusmidler er markant øget efter ankomsten til Danmark. - Ønsket om en uddannelse går igen hos mange, som grunden til at rejse. Derudover nævnes håb om en ny start, familieforhold, brud med partner, manglende bolig, behov for at komme væk på grund af for eksempel seksuelle overgreb. - Mere end en tredjedel har ikke nogen indtægt og dermed ikke noget forsørgelsesgrundlag. Af disse personer uden indtægt har halvdelen været i Danmark længere end et år. - En tredjedel af de unge har overnattet den første nat i Danmark på Christiania eller Sundholm. Halvdelen af dem har sovet hos bekendte den første nat.

allerede den første nat, de flytter til Danmark.

- Vi har oplevet familier, der kom direkte fra Grønland herud, fordi de manglede et sted at sove. De havde hørt om Sundholm fra andre, der holder til herude i forvejen. Men disse har nok ikke fortalt hele sandheden om, hvor hårdt et miljø der er herude, fortæller Henrik Bolling, der er leder af Natcaféen.

Nogle overnatter i starten hos nogen, de kender. Det kan være på Sundholm.

- De kommer til Danmark og overnatter måske hos nogle bekendte, som de har fået en relation til her på Sundholm eller andre steder i København. Og så bliver de sofasovere, forklarer Jeanette Madsen.

- Når de så har slidt det netværk op og måske også slidt sig selv op ved at sove rundt omkring, så kommer de her i cafeen og overnatter hos os.

Status i gruppen

Men det er ikke alene ønsket om et sted at sove, der får de unge til at holde til herude. De kan faktiske lide at være her.

- Selv om det er et hårdt miljø herude, så beskriver mange af de grønlandske unge faktisk Sundholm, som et trygt sted at være, når vi spørger dem. Det hænger sammen med det fællesskab, de har herude, siger Henrik Bolling.

For her på Sundholm er de noget særligt – især i den første tid. De har typisk et bedre helbred og en bedre fysik end dem, der har befundet sig i misbrugsmiljøet i mange år. De kan glide ind i toppen af hierarkiet.

- Her på Sundholm kan de unge have en status i gruppen. Ude i byen bliver de blot set som en hjemløs alkoholiker, som alle ser ned på, forklarer Henrik Bolling.

Vender tilbage

Problemet er, at Sundholm ikke er noget sundt sted at holde til. Misbrug af alkohol og stoffer betyder, at de unge oplever en dramatisk og hurtig nedtur. Faktisk er det Natcaféens mål at få folk hurtigst muligt videre derfra,

- Nogle af de unge kan man få hurtigt videre, fordi der findes nogle tilbud til unge. Men mange af dem er hurtigt tilbage, for her er de andre, som de kender, siger Jeanette Madsen.

Ofte er det ensomheden andre steder i byen, der driver dem tilbage hertil.

- Så i dag arbejder vi højere grad ud fra, at vi må rumme dem her, og så arbejder vi med dem her.

Som udgangspunkt hører så unge mennesker ikke til målgruppen for Sundholm. Men personalet forsøger alligevel at hjælpe dem, så godt som det nu overhovedet er muligt. Velvidende, at alkohol, hash, kokain og vold er de unges hverdag.

- Selv om det ser svært ud, så har jeg alligevel altid håb for dem - et håb om, at det bliver bedre og jeg kan hjælpe dem, siger Jeanette Madsen.

- Og nogen af dem kommer faktisk videre, og det er vigtigt at huske på.

