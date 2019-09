Sundhedsvæsenets enorme udfordringer: Katastrofen lurer

redaktionen Onsdag, 25. september 2019 - 14:00

Hvis man ikke har et optimistisk sind – og et jernhelbred – er der god grund til at ryste i bukserne ved læsningen af en netop udkommet analyse af fremtidsudsigterne for sundhedsvæsenet, som Økonomisk Råd står bag.

Problemet er, at sektoren er en ond spiral. Udgifterne bare vokser og vokser, og kontante løsninger er svære at få øje på. Eller som det lyder i et kinesisk ordsprog: »Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen«, skriver avisen AG.

Sundhedsudgiverne vil stige

I år 2040 vil der være 3.400 flere personer over 65 år sammenlignet med i dag. Såfremt et stort antal af dem ikke stikker af til Danmark.

Det er selvfølgelig rart at tænke på for den enkelte, at manden med leen lader vente på sig. Men det er en stor udfordring for samfundet og landskassen. I analysen beskrives det således:

- I dag går 20 procent af de samlede sundhedsudgifter til personer over 65 år. Den andel vil stige til 40 procent, efterhånden som antallet af ældre stiger.

Læs hele artiklen i ugens udgave af avisen AG, som du kan købe her: