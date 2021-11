Sundhedsvæsenet: Ikke-kritiske behandlinger udsættes

Kassaaluk Kristensen Fredag, 19. november 2021 - 18:18

Det grønlandske sundhedsvæsen oplever lige nu ekstra pres på ressourcer, bemanding og pladskapacitet. Det skyldes primært den udbredte coronasmitte i samfundet og smittespredningens konsekvenser.

Derfor udsættes alle behandlinger, der vurderes ikke at være kritisk, indtil videre frem til den 1. februar 2022.

Det meddeler styrelsen for sundhed i en pressemeddelelse.

- Håndteringen af Corona-smitten trækker ressourcer til podning og analyse, til vaccinationer og nu også til indlagte patienter, lyder begrundelsen.

Der er på nuværende tidspunkt 167 aktivt smittede. Tre er indlagt i Upernavik og to er indlagt i Nuuk.

Visse operationer udsættes

For at sikre den løbende drift vil sundhedsvæsenet i en periode være nødsaget til at nedprioritere ikke kritiske aktiviteter, lyder det.

Derfor vil operationer eller anden behandling, der vurderes for at kunne blive udskydes, udskudt indtil videre til efter den 1. februar.

- Sundhedsvæsenet vil løbende foretage tilpasninger, så færrest mulige borgere berøres, lyder det.

Første gang, sundhedsvæsenet valgte at nedprioritere ikke-kritiske behandlinger var tilbage i marts 2020, hvor coronavirus første gang havde sit indtog i Grønland.

LÆS OGSÅ: Sundhedsvæsenet udsætter ikke-kritiske aktiviteter

Sundhedsledelsen understreger, at behandlinger af alvorlige sygdomme, for eksempel kræft, vil fortsætte uden udskydelser.

De berørte patienter vil blive kontaktet af sundhedsvæsenet.

- For at undgå unødvendigt pres på sundhedsvæsenets telefonlinjer, vil vi bede patienter om ikke at ringe og spørge om deres behandling eller aftale er udskudt. Sundhedsvæsenet tager direkte kontakt til de patienter, der får udsat deres behandling eller aftale, forklarer styrelsen for sundhed.