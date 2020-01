Sundhedsvæsenet: Færre omkostninger til vikarer i 2019

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 08. januar 2020 - 14:11

Omkostninger til vikarer i 2019 er knap 36.692.000 kroner. Det er et fald på omkostninger til vikarforbruget inden for sundhedsvæsenet med 14,6 millioner kroner, da forbruget lød på 51.324.000 kroner i 2018.

- Effekten af at være fast til stede i Danmark inden for rekruttering er, at sundhedsvæsenet er der, hvor der primært rekrutteres fra og at det er nemt at være tilgængelig for samarbejdsparterne.

Sådan lyder naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsens (S) svar til Inatsisartut-medlem Sofia Geislers paragraf 37 spørgsmål vedrørende et rekrutterings-enhed i Danmark.

Martha Abelsen oplyser i sit svar, at rekrutteringskonsulenterne og indsatsen i Danmark ikke er forbundet med ekstra omkostninger inden for HR under sundhedsvæsenet. Derimod er der tale om at flytte den primære indsats til rekruttering fra Nuuk til København, lyder det.

- Der har 2018 til 2019 været stor fokus på at indgå bedre aftaler for rekruttering, færre omkostninger og øget egen brug af sociale medier til rekruttering mv.

Omkostninger til rekruttering er opgjort således:

2019: 2.201.000 (pr. 19/12 2019)

2018: 3.170.000

2017: 2.742.000

2016: 2.675.000

2015: 3.540.000

Personaleudfordringer

Martha Abelsen oplyser i sit svar, at der er udfordringer for at tiltrække personale særligt inden for læger, sygeplejersker, tandlæger med videre.

- Langt størstedelen af sundhedsvæsenet kommer fra Danmark, lyder forklaringen om sundhedsvæsenets HR-enhed i Danmark.

Sundhedsvæsenets rekrutteringsenhed har deltaget i ti messearrangementer og afholdt fyraftensmøder, hvor der i alt har været 279 deltagere.

- Rekrutteringsenheden har desuden bidraget til det store forarbejde som har været

nødvendig i forbindelse med de nye samarbejdsaftaler (rotationsaftaler) som er indgået med flere danske sygehuse. Samtidig kræver disse aftaler en tæt løbende opfølgning hvor tilstedeværelse i Danmark er væsentlig.